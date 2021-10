tendance du moment : le bois flotté en menuiserie rénovation

Les plus "déco-aguerris" d'entre vous auront sans doute remarqué que, ces derniers temps, les pages des magazines déco&co sont truffées de détails? dans une drôle de matière : le bois flotté. Tout y passe : lampes, cadres, miroirs, petits ou grands meubles, et même accessoires de cuisine ! Tout d'abord, le bois flotté, Comme son nom l'indique, il s'agit de morceaux de bois qui ont séjourné en milieu aquatique (arbres ou branches tombés dans les cours d'eau et rejetés dans les océans, restes d'épaves drossés sur les côtes par les marées?)Sur Wikipédia (saine référence), on nous explique d'ailleurs que ce bois, qui (a priori) pourrait être considéré comme une nuisance, "participe au biotope, fournissant abri ou nourriture aux oiseaux marins, poissons ou autres espèces aquatiques. Les limnoriidaes, les tarets et les bactéries décomposent ce bois, le transformant progressivement en nutriments qui sont réintroduits dans la chaîne alimentaire. Lorsque ce bois, partiellement décomposé et creusé, est rejeté à la côte, il peut servir d'abris aux oiseaux ou à d'autres espèces et permettre la pousse de certaines plantes. Dans certains cas, il peut servir de fondations pour la création de dunes de sable." Fichtre !Bref, en tout cas, ce séjour dans l'eau donne au bois un aspect ultra-brut, ultra-mat, comme décapé, dans la veine (c'est le cas de le dire :-)) des meubles scandinaves? qui, en déco, commencent sérieusement à détrôner le bon vieux chêne foncé, jusque dans nos plus franchouillardes contrées. Donc, après les bactéries, les oiseaux sauvages et les plantes? ce sont les fanas de déco qui se précipitent sur les plages, en quête de la moindre branche morte échouée !Sur Internet, il existe pléthore de sites perso qui présentent les ?uvres des plus "addict" à ce bois? mais les "pros" s"y mettent aussi, et notamment les plus grands designers et, toujours à l'affût des tendances, les fabricants de meubles à pignon sur rue. Le plus important : chaque ?uvre est, bien sûr, tout à fait unique et originale? et, s'il y a forcément un peu de kitsch et quelques ratés, on fait quand même de vraies trouvailles. Jugez plutôt...Sinon, côté "pro"? Bleu Nature, c'est le spécialiste design du bois flotté. C'est souvent chez lui que viennent se fournir les gros magasins de déco (d'ailleurs, sur le site, la vente est exclusivement réservée aux professionnels). Dixit "Bleu Nature est né d'un regard émerveillé sur une matière libre et indomptée : le bois flotté. Ici, le design de la matière est matière à design. La Nature et le créateur se sont inventé un langage pour interroger la nature du luxe et apprivoiser l'élégance de la simplicité?"